كشفت شركة جوجل عن إضافة جديدة إلى تطبيق "خرائط جوجل"، تعتمد على دمج تقنيات Gemini الذكية، بهدف تحسين تجربة الملاحة لمستخدمي المشي وراكبي الدراجات، وتسهيل الحصول على المعلومات أثناء الحركة دون الحاجة إلى التوقف.

وأفادت جوجل بأن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين طرح استفسارات سريعة خلال التنقل، والحصول على ردود فورية تتعلق بالمسارات أو المعالم القريبة، بما يساعد على الحفاظ على إيقاع الرحلة دون انقطاع.

وأوضحت الشركة في بيان لها: "تم تطوير هذه الميزة لدعم التنقل السلس، مع إتاحة معلومات ذكية في الوقت الفعلي تعزز تجربة المستخدم".

ويأتي إطلاق الميزة في وقت تشهد فيه المدن حول العالم تزايدًا في الاعتماد على المشي وركوب الدراجات كوسائل تنقل بديلة، ما دفع جوجل إلى تطوير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات هذه الفئة من المستخدمين.

وتركز الإضافة الجديدة على مساعدة المقيمين والمسافرين على حد سواء، خصوصا عند استكشاف مناطق جديدة، من خلال تقديم بيانات فورية دون التأثير على سير الرحلة.

وأكدت جوجل أن دمج Gemini في "خرائط جوجل" يمثل تحولا في طريقة التفاعل مع تطبيقات الملاحة، حيث يهدف إلى الحد من الحاجة إلى الإمساك بالهاتف أو التفاعل اليدوي معه أثناء الحركة.

وأضافت الشركة: "تتيح التقنية الجديدة طرح الأسئلة السريعة بطريقة أكثر أماًا، مع تقليل تشتيت الانتباه عن الطريق"، وهو ما يسهم في رفع مستويات السلامة خلال التنقل.

وأوضحت جوجل أن هذه الخطوة تسهم في وضع معايير جديدة لتطبيقات الخرائط الذكية، عبر تقليل مقاطعة الرحلات وتحسين الوصول السريع إلى المعلومات الأساسية أثناء الحركة، إذ من المتوقع أن ينعكس هذا التحديث إيجابا على تجربة مستخدمي "خرائط جوجل"، سواء في الاستخدام اليومي أو أثناء السفر.