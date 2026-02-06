أمريكا تفرض عقوبات على شخصين و15 كيانا تعاملت في قطاع النفط الإيراني

وكالات

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على 15 كيانا و14 سفينة من أسطول الظل لارتباطها بالتجارة غير المشروعة في نفط ومنتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية المنشأ.

وفي 30 يناير الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين مسؤولين بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد الشعب الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه من بين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات إسكندر مؤمني كالاجاري، وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي كيان رئيسي مسؤول عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.