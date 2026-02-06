طوارئ صحة المنيا: إنقاذ 804 حالات حرجة خلال يناير

المنيا - جمال محمد:

أكد محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية حققت إنجازًا ملموسًا خلال شهر يناير 2026، بعد نجاحها في إدارة وتنسيق تحويل 804 حالات حرجة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار خطة المديرية لتقديم خدمة طبية عاجلة وآمنة تليق بالمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن التقرير الشهري لغرفة الطوارئ عكس حجم الجهد المبذول على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة التي ساهمت في إنقاذ أرواح المرضى، خاصة في الحالات الحرجة والدقيقة، مشيرًا إلى أن الغرفة تمثل حلقة الوصل الحيوية بين المستشفيات المختلفة داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف أن رعاية الأطفال وحديثي الولادة جاءت على رأس الأولويات، حيث تم توفير أماكن لـ 105 حالات عناية أطفال، إلى جانب 45 حالة حضانات ما بين تنفس صناعي وأكسجين، لضمان التدخل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة من الأطفال.

وأشار عمر إلى أن الغرفة نجحت أيضًا في توفير أسرة عناية مركزة متخصصة شملت 89 حالة صدر، و60 حالة قلب، و52 حالة صدمات، و52 حالة باطنة، و42 حالة أورام، بالإضافة إلى تحويل 42 حالة حرجة إلى مستشفى كبد ملوي لاستكمال العلاج المتخصص.

وفيما يخص التدخلات الجراحية الدقيقة، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق العاجل لإجراء 29 جراحة أوعية دموية، و21 جراحة مخ وأعصاب، و13 جراحة قلب وصدر، فضلًا عن 29 قسطرة قلبية عاجلة، أسهمت في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى.

كما شمل التقرير تحويل 52 حالة لإجراء أشعة مقطعية (مخ وصدر)، و13 حالة أشعة تليفزيونية، و7 حالات رنين مغناطيسي، إلى جانب تنسيق حالات العزل والحروق وفق أعلى معايير السلامة الطبية.

وأوضح أن غرفة الطوارئ نجحت كذلك في تحويل 276 حالة من مستشفيات الأمانة، بالإضافة إلى استقبال وتحويل 35 حالة من مستشفيات خاصة، تخفيفًا للعبء المادي عن كاهل المواطنين، مع استمرار التعاون الوثيق مع المستشفيات الجامعية.