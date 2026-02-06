إعلان

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"

كتب : هاني صابر

12:05 م 06/02/2026 تعديل في 02:33 م

الفنانة ميمي جمال

ردت الفنانة ميمي جمال، على الأخبار المتداولة بشأن حذف صورتها من على بوستر مسلسل "مناعة" الذي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "محصلش إن الشركة المنتجة لمسلسل مناعة حطت صورتي على البوستر الرسمي وشالتها تاني".

وتابعت: "هيشيلوني ليه.. مفيش أي مشكلة بيني وبين الشركة ولا بين أي حد في المسلسل".

وأوضحت: "مش عارفة الصراحة برضو الشركة عملت كدة ليه، إنها محطتش صورتي على البوستر".

وأضافت: "ومن حقي اني صورتي تتحط على البوستر.. وأكن كل الاحترام للشركة المنتجة وبينا كل ود وحب".

مسلسل "مناعة" بطولة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

ميمي جمال رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

