إصابة 8 أشخاص في انهيار جزئي لسور قرب دير أبو فانا بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:31 م 06/02/2026

مستشفى ملوي التخصصي

المنيا - جمال محمد:

شهد محيط دير أبو فانا بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، انهيارًا جزئيًا لسور حديث جرى إنشاؤه مؤخرًا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم أطفال، بإصابات خطيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انهيار جزئي لسور حديث الإنشاء في الصحراء الغربية بمحيط دير أبو فانا (خارج المنطقة الأثرية)، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم أطفال، بإصابات خطيرة، في حصيلة مبدئية.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، كما فُرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

وكشف مصدر بمنطقة آثار المنيا أن الحادث وقع خارج نطاق الحرم الأثري للدير وأسوارِه الأثرية، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين الجبانات والمزارع.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن السور المنهار حديث الإنشاء منذ أعوام قليلة، وأن الزوار فوجئوا اليوم بانهياره جزئيًا على بعض الأشخاص أثناء وقوفهم بمحيطه، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى على الفور.

مديرية أمن المنيا مركز ملوي دير أبو فانا إصابة 8 أشخاص انهيار جزئي لسور مستشفى ملوي التخصصي النيابة العامة

