مقاومة للبكتيريا.. تعرف على البديل الطبيعي للمضاد الحيوي بمفعوله القوي

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء بولنديون أن بعض الزيوت العطرية المستخلصة من النباتات الطبية قد تساعد في مكافحة العدوى البكتيرية، بما في ذلك السلالات المقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعلها خيارا طبيعيا لدعم العلاج التقليدي وزيادة فعاليته.

الزيوت العطرية

اختبر الباحثون في جامعة فروتسواف الطبية تأثير زيوت الزعتر وإكليل الجبل على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، المسببة لالتهابات الجلد والجروح، بما في ذلك السلالات المقاومة للمضادات الحيوية، وفقا لما نشره موقع "لينتا.رو".

وأظهرت النتائج أن زيت الزعتر يوقف نمو البكتيريا بشكل كبير في بيئة تحاكي الجروح، بينما فقد زيت إكليل الجبل بعض فعاليته في نفس الظروف، ما يعكس اختلاف قدرة الزيوت على العمل حسب البيئة المحيطة بالبكتيريا.

كيف تعمل الزيوت العطرية؟

تعمل الزيوت العطرية عبر عدة آليات متكاملة، كما تعطل بنية الأغشية الحيوية للبكتيريا، وتمنع التصاقها بالأنسجة، وتعيق تكاثرها.

ويختلف تأثير الزيوت على سلالات المكورات العنقودية، ما يجعل مراعاة ظروف العدوى وخصائص المرض الفردية أمرا أساسيا لضمان فعالية العلاج.

طبيعية لكنها ليست بديلا كاملا

أكد الباحثون أن الزيوت العطرية لا يمكن اعتبارها بديلا شاملا للمضادات الحيوية، لكنها توفر أداة طبيعية قوية لدعم العلاج، خاصة عند اتباع منهج علمي دقيق وأساليب موحدة، ما يقلل خطر مقاومة الأدوية ويعزز نتائج العلاج التقليدي.