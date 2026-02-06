بالصور- افتتاح 3 مساجد بالقليوبية بعد أعمال الصيانة والتجديد

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد والإنشاء والصيانة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لعمارة بيوت الله ماديًا وروحيًا، وبما يعكس اهتمام الدولة بنشر رسالة الوسطية وبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع بناء المكان.

وفي هذا السياق، ألقى الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، خطبة الجمعة بمسجد العمري بقرية سندنهور التابعة لمركز بنها، تحت عنوان «الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».

وأكد مدير أوقاف القليوبية، خلال الخطبة، أن الدعوة إلى الله مسؤولية عظيمة لا تقوم على الشدة أو الغلظة، وإنما ترتكز على الحكمة، ولين الخطاب، وحسن القدوة، وملامسة القلوب قبل العقول، مشيرًا إلى أن من أعظم وسائل الدعوة في واقعنا المعاصر السلوك الصالح، والكلمة الطيبة، والعمل النافع.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أوقاف القليوبية بيانات المساجد التي تم افتتاحها اليوم؛ حيث جرى إحلال وتجديد مسجد العمري بقرية سندنهور – مركز بنها، على مساحة 860 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه.

كما تم إنشاء وبناء مسجد التوحيد بمنطقة الغنامة بمركز قليوب، على مساحة 130 مترًا مربعًا، وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد سيدي محمد البحيري بقرية أكياد دجوي – مركز طوخ، على مساحة 315 مترًا مربعًا، وبتكلفة 600 ألف جنيه.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لإعمار بيوت الله، لتكون منارات للعلم، ومراكز لنشر القيم، وبناء الوعي الديني الصحيح، وخدمة المجتمع، سائلين الله أن يحفظ مصر، ويبارك في كل يدٍ تعمر بيوت الله، ويجعلها عامرة بالطاعة والذكر.