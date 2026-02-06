إعلان

الداخلية: غلق 97 محلا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

كتب : علاء عمران

03:45 م 06/02/2026

غلق المحال التجارية

أغلقت وزارة الداخلية 97 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 97 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

الداخلية غلق محال تجارية محلات ترشيد الكهرباء الكهرباء

