الداخلية: غلق 97 محلا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

أغلقت وزارة الداخلية 97 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 97 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.