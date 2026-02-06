تعليم القاهرة تضع الصيانة على رأس الأولويات استعدادًا للفصل الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اكتمال الاستعدادات بجميع مدارس العاصمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وبحسب بيان، شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة الشاملة والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

كما تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج وفق الخطة الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية لضمان انتظام الدراسة وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب.

