اغتنم الفرصة.. كيف تدرب جسمك وعقلك على صيام رمضان؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ كثيرون في التحضير للصيام عبر شراء الاحتياجات وتنسيق المواعيد، لكن القليل فقط يدرك أن تهيئة الجسم والعقل قبل الشهر الفضيل يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في تجربة الصيام اليومية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن تهيئة الجسم والعقل قبل شهر رمضان يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في جودة تجربة الصيام وتخفيف آثار الإرهاق والتعب في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن من أهم خطوات الاستعداد للصيام هو تعديل النظام الغذائي قبل رمضان بعدة أسابيع، بحيث يبدأ الجسم في الاعتياد على تناول وجبات أخف وأقل تكرارا، وتقليل الكافيين تدريجيا لتجنب أعراض الانسحاب مثل الصداع عند بدء الصيام.

وأشار إلى أن التغيير التدريجي في عادات الأكل يساعد الجسم على ضبط هرمونات الجوع والشبع ويقلل من الشعور بالانزعاج خلال ساعات الصيام الطويلة.

وأضاف أخصائي التغذية أنه من الضروري زيادة استهلاك الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، لأن الترطيب الجيد يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية مثل تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على الدورة الدموية وتقليل الشعور بالعطش أثناء النهار.

كما نصح "صلاح" بتقليل تناول الأطعمة المالحة والمقلية قبل رمضان لأنها تزيد من احتباس السوائل في الجسم وتفاقم الجفاف لاحقا.

وعن الجانب العقلي، أكد شهاب صلاح أن العقل يحتاج إلى تهيئة مماثلة من خلال تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ قبل رمضان بأسابيع، ما يسهل التأقلم مع نمط الحياة الرمضاني الجديد ويعزز التركيز الذهني أثناء الصيام.

كما أوضح أن الإدراك بأن الصيام ليس فقط امتناعا عن الأكل والشرب بل فرصة لتحسين الصحة العامة يساعد في تعزيز الدافعية النفسية لدى الملتزمين.

وأشار إلى أن وجبة السحور المتوازنة تلعب دورا رئيسيا في التحضير للصيام، إذ تزود الجسم بالطاقة اللازمة لساعات النهار، وتشمل البروتينات والألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تفرج الطاقة ببطء، مما يساهم في التحكم في مستوى السكر في الدم والشعور بالشبع لفترة أطول.

وختم "صلاح" نصيحته بالقول إن البدء في هذه التعديلات قبل رمضان بفترة مناسبة يعزز من القدرة على الصيام الصحي ويقلل من مخاطر الجفاف والتعب، ويجعل الانتقال إلى نمط الحياة الرمضانية أكثر سلاسة وراحة.

