انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4373 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5751 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6710 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77660 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241522 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.56% إلى نحو 4920 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.