دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك

يحتل اللحم مكانة أساسية في النظام الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم، ومع تزايد استهلاك اللحوم في رمضان يزداد التساؤل حول الأنواع الأكثر صحة.

على الرغم من اتفاق الخبراء على أن اللحوم الطازجة مصدر غني بالبروتينات والدهون الصحية والعناصر الدقيقة الضرورية للجسم، إلا أن بعض منتجات اللحوم المصنعة تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها محفوفة بالمخاطر وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت الدكتورة أماندا سريف، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية البريطانية للتغذية ونمط الحياة، إنه حتى مع تزايد شعبية الأنظمة النباتية، لا يزال كثير من الناس لا يستطيعون تخيل وجبة بدون لحم. فاللحم غالبا ما يكون الجزء الرئيسي في الطبق، فيما تبنى بقية الوجبة حوله.

وأضافت: "تناول كميات معتدلة من اللحم الطازج المشوي أو المسلوق أو المحمر يمكن أن يزود الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لوظائف حيوية عديدة، كما يعد مصدرا مهما للحديد والزنك، أما الاعتماد على سجق مقلي يوميا فهو خيار غير صحي".

وجاءت قائمة اللحوم الصحية والآمنة للاستخدام الآدمي في أغلب المجتمعات كالآتي:

دجاج

يعتبر الدجاج الأكثر شعبية في بريطانيا، ويحتوي على بروتين كامل بكافة الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات وتجديدها. صدور الدجاج المشوية الخالية من الجلد توفر 28.9 غرام بروتين و147 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بينما الفخذ المشوي مع الجلد يحتوي على 20.9 جرام بروتين و177 سعرة حرارية.

وأشارت الدكتورة سريف إلى أن إزالة الجلد بعد الطهي أفضل لتقليل الدهون مع الحفاظ على النكهة.

ديك رومي

يعد خيارا ممتازا لمن يبحث عن لحم قليل الدهون وعالي البروتين على مدار العام، وليس فقط في أعياد الميلاد.

100 جرام من صدر الديك الرومي يوفر 33.9 جرام بروتين و153 سعرة حرارية، بينما يحتوي الفخذ على 29.4 غرام بروتين و177 سعرة حرارية، كما أنه مصدر جيد للحديد والزنك والفوسفور وفيتامين B6.

الإوز والبط

الإوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويحتوي على 28 جرام بروتين و310 سعرة حرارية و21.2 جرام دهون لكل 100 جرام من اللحم المشوي، بينما صدر البط الخالي من الجلد يحتوي على 25 غرام بروتين و195 سعرة حرارية و10.4 غرام دهون، ويجب تناوله باعتدال بسبب محتواه الدهني.

اللحم البقري

مصدر غني بالبروتين والحديد، ويعد شرائح الفيليه من أطرى القطع، تحتوي كل 100 جرام على 28 جرام بروتين و184 سعرة حرارية و7.9 جرام دهون.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول اللحوم الحمراء إلى ثلاث حصص أسبوعيا بسبب المخاطر المحتملة للإصابة بسرطان القولون.

لحم الضأن

غني بالفيتامينات والمعادن، خصوصا إذا كان الحيوان راعيا على المراعي، ما يزيد من محتوى أوميجا-3. 100 جرام من فخذ الضأن المشوي يحتوي على 30 جرام بروتين و210 سعرة حرارية و9.6 جرام دهون.

لحم الغزال

غني بالبروتين وقليل الدهون، ويوفر 36 جرام بروتين و165 سعرة حرارية و2.5 جرام دهون لكل 100 غرام.

لحم الأرنب

غني بالحديد وفيتامين B12 ويحتوي على 21 جرام بروتين و114 سعرة حرارية و3.2 جرام دهون لكل 100 جرام.

لحم النعام

غني بالحديد وأقل في الدهون مقارنة باللحم البقري، بينما لحم الجاموس يشبه طعمه لحم البقر لكنه أقل دهنية.

الماعز

لحم الماعز أقل دهونا من الضأن ويحتوي على مستويات أعلى من الحديد والبوتاسيوم، ويعد خيارا صحيا ضمن الأطباق الإفريقية والكاريبية، ويحتوي 100 جرام من فخذ الماعز المشوي على 27 جرام بروتين و143 سعرة حرارية و2.6 جرام دهون.

