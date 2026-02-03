طلقة بالرأس تنهي حياة "رفعت".. المفتي يحسم مصير قاتل شبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة الثالث من مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي، وذلك لإدانته بقتل شخص واستعراض القوة باستخدام سلاح ناري.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، في القضية التي حملت رقم 21952 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4695 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

ترويع وقتل عمد

وكشفت التحقيقات أن المتهم "عبد الله. ع. ح"، البالغ من العمر 42 عامًا، توجه يوم 18 أكتوبر 2025 إلى مكان الواقعة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حاملًا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، قاصدًا ترويع المجني عليهما "أحمد نبيل صابر" و"رفعت مصطفى عبد الوهاب" وإلحاق الأذى بهما على خلفية مشاجرة سابقة بينهم.

وبينت أوراق الإحالة أن المتهم أطلق أعيرة نارية فور رؤيته للمجني عليهما لبث الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يوجه طلقة متعمدة استقرت في رأس الضحية الثاني "رفعت مصطفى"، محدثة إصابات جسيمة أودت بحياته في الحال، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.