إعلان

طلقة بالرأس تنهي حياة "رفعت".. المفتي يحسم مصير قاتل شبرا

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:40 م 03/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة الثالث من مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي، وذلك لإدانته بقتل شخص واستعراض القوة باستخدام سلاح ناري.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، في القضية التي حملت رقم 21952 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4695 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

ترويع وقتل عمد

وكشفت التحقيقات أن المتهم "عبد الله. ع. ح"، البالغ من العمر 42 عامًا، توجه يوم 18 أكتوبر 2025 إلى مكان الواقعة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حاملًا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، قاصدًا ترويع المجني عليهما "أحمد نبيل صابر" و"رفعت مصطفى عبد الوهاب" وإلحاق الأذى بهما على خلفية مشاجرة سابقة بينهم.

وبينت أوراق الإحالة أن المتهم أطلق أعيرة نارية فور رؤيته للمجني عليهما لبث الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يوجه طلقة متعمدة استقرت في رأس الضحية الثاني "رفعت مصطفى"، محدثة إصابات جسيمة أودت بحياته في الحال، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي محكمة جنايات شبرا الخيمة المفتي يحسم مصير قاتل شبرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أبوالمعاطي زكي يكشف سر عدم فوز الزمالك على الأهلي في وجود بركات داخل الملعب
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف سر عدم فوز الزمالك على الأهلي في وجود بركات داخل الملعب
بعد الهبوط الكبير.. لماذا عادت أسعار الذهب والفضة للارتفاع مجددًا؟
اقتصاد

بعد الهبوط الكبير.. لماذا عادت أسعار الذهب والفضة للارتفاع مجددًا؟
بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
زووم

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد