تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟

في بيئات العمل سريعة الإيقاع يزداد تشتت الانتباه وضغط المعلومات، الذي يجعل الكثير من الأشخاص يشعرون بفقدان التركيز بشكل مفاجئ.

وأظهرت أبحاث حديثة أن ممارسة تمارين ذهنية قصيرة يوميا يمكن أن تعزز التركيز والذاكرة وتعيد تنشيط الدماغ، حتى مع تخصيص 10 دقائق فقط، وفقا لموقع magneticmemorymethod.

وتشير هذه التمارين، المعروفة باسم "النيوروبكس"، إلى أنشطة عقلية مبتكرة تدفع الدماغ للتفكير بطرق غير معتادة، مما يساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية وتقوية الذاكرة.

وأكد الدكتور أنتوني ميتيفير، خبير التدريب العقلي، أن هذه التمارين ليست مخصصة لتحسين الذاكرة فقط، بل تعمل على تنشيط الانتباه، وإعادة بناء الخريطة الذهنية للدماغ، وتحفيز الإبداع.

وأوضح أنه من أبرز التمارين التي يمكن تطبيقها يوميا، لتحسين التركيز واستعادة نشاط الدماغ، خلال دقائق قليلة:

كتابة المذكرات اليومية أو قائمة المهام باليد الأخرى لتحفيز أجزاء جديدة من الدماغ.

عزف مقاطع موسيقية باليدين بشكل معكوس أو ممارسة تمارين تتطلب حركة متقاطعة للجسم.

المشي في مكان مألوف أو فتح باب بالمفتاح باستخدام الإحساس فقط، لتعزيز الوعي المكاني والحسي.

الأكل مع إغلاق العينين أو التركيز على آلة موسيقية واحدة أثناء سماع أغنية لتعزيز القدرة على الانتباه والتفصيل.

العد مع كبح أرقام معينة أثناء التنفس، لتعزيز السيطرة المعرفية والمرونة الذهنية.

ويشير أطباء الأعصاب إلى أن الاستمرارية اليومية هي العامل الأهم للحصول على الفائدة المرجوة، حتى مع دقائق قصيرة، موضحين أن مثل هذه التمارين تحفز الدماغ، وتقلل من تشتت الانتباه، وتزيد من القدرة على حل المشكلات بطريقة أكثر إبداعا.

