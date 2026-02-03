إعلان

مئذنة تحت الإنشاء تنهي حياة أربعيني بسوهاج

كتب : مصراوي

05:33 م 03/02/2026

أرشيفية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي شخص مصرعه في الحال إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء تواجده أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بقرية السمارنة، التابعة لمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

كشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يدعى "طارق ص. ع" ويبلغ من العمر 40 عامًا، حيث سقط فجأة من أعلى المئذنة مما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وذلك وفقًا للبلاغ الذي تلقاه اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، من غرفة عمليات النجدة.

تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، في حين حررت الأجهزة الأمنية محضرًا رسميًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع شخص سقوط شخص سوهاج المراغة

