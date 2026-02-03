عمود إنارة ينهي حياة سائق ويصيب 14 بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي سائق مصرعه وأصيب 14 آخرون بإصابات متنوعة، جراء اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة على طريق "المنصورة - دمياط" أمام قرية عزبة الحاج خليل بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تم نقل الضحايا للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة ووجود متوفين ومصابين في موقع الحادث.

تفاصيل الضحايا

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة، مما تسبب في مصرع قائد السيارة "مدحت السيد الغريب" البالغ من العمر 21 عامًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وهم كل من: "أميرة حمدي أحمد" (طبيبة) مصابة بنزيف في الصدر، و"فاطمة جمال السعدني" 28 عامًا بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، و"عايدة محمد إبراهيم" 29 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"هاجر جمال أبو العينين" 22 عامًا بسحجات بالجسم، و"عمرو عبد المنعم أحمد" 50 عامًا بسحجات بالجسم وكدمات بالصدر، و"آلاء رجب أبو العينين" 23 عامًا باشتباه نزيف بالمخ.

قائمة المصابين

وضمت قائمة المصابين أيضًا "أماني السيد إبراهيم" 23 عامًا مصابة بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد إكرامي الشافعي" 22 عامًا بنزيف بالصدر، و"علي خالد الشربيني" 22 عامًا بكدمات باليد اليسرى مع اشتباه كسر، و"رحمة حلمي الطويل" 21 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"السيني رسمي" 24 عامًا بكدمات بالوجه، و"حبيبة طه يوسف" 59 عامًا باشتباه نزيف بالبطن، و"أماني حمادة الكومي" 19 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، والطفل "محمد محمد علي" 3 سنوات بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى إيداع جثمان السائق المتوفى ثلاجة حفظ الموتى، ونقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.