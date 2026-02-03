بعد ساعات من فك الحصار.. الدعم السريع يستهدف مركز صحي بكادوقلي

وكالات

استهدفت مسيرة تتبع لميليشيا الدعم السريع مركز صحي "الشرتاي" بحي حجر النور بمدينة كادوقلي، أسفر عنها مقتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، إلى جانب إصابة 11 آخرين وألحقت أضرارا جسيمة بالمرفق الصحي كما استهدفت المسيرة حي كلبا دون وقوع إصابات. وفقا لما أعلنته شبكة أطباء السودان في بيان لها الثلاثاء.

وتابعت الشبكة: "إن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية".

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت بـوقف فوري لكافة الاعتداءات على المرافق الصحية، وضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاع الطبي،

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على قيادات ميليشيا الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمرافق الصحية، وضمان وصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون عوائق.