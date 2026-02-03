محافظ القليوبية يجتمع بمسئولي صندوق التنمية الحضرية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي صندوق التنمية الحضرية، لبحث تذليل المعوقات التي تواجه مشروع تطوير عواصم المدن بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن حضاري وآمن للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور المهندس أسامة إسماعيل نائب رئيس هيئة التنمية الحضرية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، ومديري الشبكات الأرضية والطرق، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أنه تم حل مشكلات توصيل المرافق لمشروعي الأوقاف وإسكو، والتي شملت الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي وخطوط التليفونات، خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، تمهيدًا لاستخراج التصاريح اللازمة والبدء الفوري في الأعمال التنفيذية. كما أوضح أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع رئيس شركة الكهرباء لإنهاء جميع المعوقات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتوفير وحدات سكنية لائقة لأهالي القليوبية.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ مديرية الطرق بالمحافظة بتولي التنسيق الكامل مع صندوق التنمية الحضرية وشركات المرافق المختلفة لبحث أعمال رصف الشوارع المؤدية إلى مشروع إسكو، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة.

وأكد أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم مشروعات التنمية العمرانية، وتوفير بيئة حضارية متطورة تليق بالمواطن القليوبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية الشاملة.