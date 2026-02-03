إعلان

محافظ القليوبية يجتمع بمسئولي صندوق التنمية الحضرية

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:48 م 03/02/2026

محافظ القليوبية يجتمع بمسئولي صندوق التنمية الحضري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي صندوق التنمية الحضرية، لبحث تذليل المعوقات التي تواجه مشروع تطوير عواصم المدن بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن حضاري وآمن للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور المهندس أسامة إسماعيل نائب رئيس هيئة التنمية الحضرية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، ومديري الشبكات الأرضية والطرق، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أنه تم حل مشكلات توصيل المرافق لمشروعي الأوقاف وإسكو، والتي شملت الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي وخطوط التليفونات، خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، تمهيدًا لاستخراج التصاريح اللازمة والبدء الفوري في الأعمال التنفيذية. كما أوضح أن هناك تنسيقًا مشتركًا مع رئيس شركة الكهرباء لإنهاء جميع المعوقات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتوفير وحدات سكنية لائقة لأهالي القليوبية.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ مديرية الطرق بالمحافظة بتولي التنسيق الكامل مع صندوق التنمية الحضرية وشركات المرافق المختلفة لبحث أعمال رصف الشوارع المؤدية إلى مشروع إسكو، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة.

وأكد أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم مشروعات التنمية العمرانية، وتوفير بيئة حضارية متطورة تليق بالمواطن القليوبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية الشاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن عطية محافظ القليوبية صندوق التنمية الحضرية أسامة إسماعيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| مكافأة للعاملين بالسكة الحديد.. وسجال بين رئيس النواب و"العطيفي"
مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد