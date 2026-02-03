إعلان

رفع 147 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال شهر -صور

كتب : محمد عامر

04:54 م 03/02/2026
كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفعت شركة نهضة مصر 147 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين، فضلًا عن 251 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر يناير.

وأشار البيان إلى توزيع 55 حاوية مخلفات في الشوارع والمناطق الأشد احتياجا بينها شوارع النبوي المهندس ومحور المحمودية ومصطفى كامل، فضلًا عن توزيع 25 سلة مخلفات على أعمدة الإنارة.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وشدد المحافظ على غسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.

الإسكندرية القمامة السيارات شوارع الإسكندرية

