إحالة المتهم بقتل أطفال المنوفية الثلاثة إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات شبين الكوم، أوراق المتهم بإنهاء حياة 3 أطفال بقرية الراهب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت الدور الرابع من شهر مارس المقبل موعدًا للنطق بالحكم في القضية.

جاء القرار عقب نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء، بعدما واجهت المحكمة المتهم باعترافاته التفصيلية وتحريات المباحث التي نسبت إليه ارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع الانتقام من والد طفلين من الضحايا بسبب خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الأطفال إلى عقار مهجور بالقرية، مستغلًا معرفتهم السابقة به، ثم أنهى حياتهم داخل المكان قبل أن يتركهم ويفر هاربًا، حتى نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه بعد تضييق الخناق عليه ومراجعة كاميرات المراقبة.

أسماء الضحايا وأعمارهم

تبين أن الضحايا هم: مكة (6 سنوات)، وأبناء عمومتها عبد الله (5 سنوات)، وشقيقته جنة (3 سنوات)، حيث عُثر عليهم داخل العقار في واقعة خلفت صدمة واسعة وحالة حزن بين الأهالي.

تعود أحداث الواقعة إلى 18 يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثامين ثلاثة أطفال داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم. انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت فرق البحث في فحص علاقات المحيطين بالأطفال، إلى أن جرى تحديد المتهم وضبطه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه خطط لها مسبقًا على خلفية خلافات مع والد طفلين من الضحايا، وهو ما دفع جهات التحقيق لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، قبل أن تقرر المحكمة إحالة أوراقه إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي.