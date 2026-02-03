رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعي والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصًا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وأشار اللواء عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه سيتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة 5:30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7 صباحًا ونظرًا لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم سيتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة 5:30 صباحًا، ويستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، بما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام، استمرار عمل هذه السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار حيث ستعمل في حدود 10 ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية مثل مناطق (السيدة زينب - السيدة عائشة - الإمام الشافعي - الإمام الليثي - الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين - جامع عمرو)، سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحًا.

وبالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة وهو ما يمثل نسبة حوالي 65% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة - نقل جماعي) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام، تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصًا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا تواجد مسؤولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر والتي تقوم بمتابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل والتي تنتشر جغرافيًا في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة (أوناش - سيارات نجدة أعطال - عمال من مختلف التخصصات) لمواجهة أي طوارئ، وتتم كافة هذه الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل وبالكفاءة المطلوبة.