طرح محلات للإيجار بموقف عبدالمنعم رياض قريبًا.. تفاصيل خطة التطوير

بدأت أعمال تطوير موقف عبدالمنعم رياض بمنطقة وسط البلد، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الموقف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة به.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب إضافة عدد من الخدمات الجديدة، بما يسهم في تحسين حركة النقل وخدمة المترددين على الموقف.

ويُعد موقف عبدالمنعم رياض من أهم المواقف الرئيسية في العاصمة، كما يتمتع بموقع مميز في قلب وسط البلد، الأمر الذي يستدعي تنفيذ أعمال تطوير متكاملة تتناسب مع أهميته وحجم الاستخدام اليومي.

وقد انطلقت الأعمال فعليًا على أرض الواقع منذ عدة أيام، ومن المقرر استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء أعمال التطوير سيتم طرح وحدات تجارية "محلات" للإيجار من أجل الاستغلال التجاري للموقف.