القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، لما تمنحه من طاقة ونكهة مميزة، فضلا عن فوائد صحية متعددة مثل تحسين التركيز وتقليل خطر بعض الأمراض، لكن طريقة تحضير القهوة واختيار الإضافات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمتها الغذائية.

فيما يلي، مجموعة من النصائح للاستمتاع بالقهوة بطريقة صحية دون التأثير على القلب أو الوزن، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

اختيار القهوة السوداء

القهوة السوداء، أو تلك التي تحتوي على كميات قليلة جدا من السكر والدهون، الخيار الأفضل، حيث إنها مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب، أما القهوة الغنية بالكريمة والسكر، تفقد معظم مزاياها الصحية.

الحد من استهلاك السكر

السكر هو العدو الأول للقهوة الصحية، بينما يرتبط شرب القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فإن إضافة السكر أو المحليات تعكس هذا التأثير، لذا يفضل الاكتفاء بكميات صغيرة جدا أو تناول القهوة بدون سكر.

الانتباه لنوع الحليب

بروتينات الحليب تتفاعل مع مضادات الأكسدة في القهوة وتقلل امتصاصها، إذا كنت تفضل القهوة مع الحليب، عليك اختيار الحليب قليل الدسم أو البدائل النباتية غير المحلاة لتقليل الدهون والسعرات.

مراقبة السعرات الحرارية

المشروبات المركبة مثل القهوة مع شرابات الكراميل أو الشوكولاتة تحتوي على سعرات حرارية تعادل وجبة كاملة، استهلاك هذه المشروبات بانتظام يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع مخاطر أمراض القلب والسكري.

استخدم إضافات طبيعية

يمكن تحسين نكهة القهوة دون إضافة السكر عبر مكونات طبيعية مفيدة مثل القرفة أو الفانيليا الطبيعية، مثلا، ارتبطت القرفة بتحسين صحة القلب وضبط ضغط الدم، كما يمكن استخدام كميات صغيرة من زيت الزيتون لإضافة نكهة وفوائد مضادة للالتهاب، مع مراعاة السعرات الحرارية.

الحد الآمن من الكافيين

توصي الهيئات الصحية بعدم تجاوز 400 ملج من الكافيين يوميا للبالغين الأصحاء، ومع أحجام الأكواب الكبيرة في المقاهي وإضافة جرعات الإسبريسو، يصل البعض إلى هذا الحد بسرعة دون الانتباه.

