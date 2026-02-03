إعلان

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه

كتب : مصراوي

12:28 م 03/02/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

د ب أ

بحثت مصر والإمارات دعم المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع في السودان وتحسين الوضع الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين البلدين، وفق بيان للخارجية اليوم الثلاثاء .

وقالت الخارجية في بيانها إن :"الجانبان أكدا على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة وأبوظبي، واتفقا على مواصلة تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يعكس التنسيق القائم بين البلدين".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع في غزة، حيث أكدا ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".

وناقش الوزيران أيضًا خلال اللقاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اتصالاً بدعم المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع في السودان وتحسين الوضع الإنساني، حيث أكد "عبد العاطي" أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد "عبد العاطي" على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة.

وأشار "عبد العاطى" إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في خفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون مقدرات الدول والشعوب العربية.

مصر الإمارات وزير الخارجية بدر عبد العاطي عبد الله بن زايد آل نهيان

