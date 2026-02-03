إعلان

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

كتب : مصطفى حمزة

11:38 ص 03/02/2026

الفنانة التونسية سهام قريرة

أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، عن وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، إثر معاناتها من إصاباتها في حادث سير الشهر الماضي.

وكشفت النقابة عن الوفاة، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية، اللهم تقبلها برحمتك الواسعة"

وتابع البيان: "وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون) ".

وأعلن ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، في يناير الماضي، أن الفنانة التونسية الراحلة سهام قريرة المقيمة بمصر، قد تعرضت إلى حادث مرور خطير رفقة شقيقها، ونقلت للعلاج في أحد المستشفيات، مؤكدا أن حالتها حرجة.

سهام قريرة حادث سير فيسبوك

