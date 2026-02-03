إعلان

الأزهر يطلق الموسم الرابع لمبادرة "معًا نرتقي بالمسرح الأزهري" بمعرض الكتاب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:30 م 03/02/2026 تعديل في 12:33 م
    مبادرة معًا نرتقي بالمسرح الأزهري بمعرض الكتاب (2)
    مبادرة معًا نرتقي بالمسرح الأزهري بمعرض الكتاب (4)
    مبادرة معًا نرتقي بالمسرح الأزهري بمعرض الكتاب (3)

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري»، وذلك بجناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار اهتمام الأزهر بدعم الفنون الهادفة واكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف، والاحتفاء بإبداعاتهم الفنية، إلى جانب تعزيز دور مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال المسرح المدرسي، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والشباب.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون الراقية التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وتدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مبينا أن هذه المبادرات تعكس رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي على أدوات التعبير الفني المعاصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات، وتفعيل دور المسرح في تنمية المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع، بما يعزز من دور الأزهر التربوي والثقافي في المجتمع.

الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب الأزهر مبادرة معًا نرتقي بالمسرح الأزهري

