بعضها تراجع 10 آلاف.. أسعار هواتف آيفون في مصر قبل وبعد التخفيض

أعلنت سلسلة متاجر "تريدلاين"، الموزع المعتمد لأجهزة أبل في مصر، تخفيضا رسميا على أسعار عدد من موديلات آيفون 17 استجابة لمطالب المستهلكين داخل السوق المصري بحسب ما وصفته السلسلة.

وجاء قرار التخفيض عقب تداول أنباء خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار هواتف آيفون، بعد قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

أسعار هواتف آيفون الجديدة بعد التخفيض

وأوضحت "تريدلاين" أن التخفيضات شملت موديلات آيفون 17 برو ماكس وآيفون 17 برو وآيفون إير، إذ جاءت الأسعار الجديدة بعد التخفيض على النحو التالي:

أسعار آيفون 17 برو ماكس قبل وبعد التخفيض

آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجابايت: 87777 جنيها، بتخفيض قدره 6223 جنيها مقارنة بسعره قبل التخفيض البالغ 94000 جنيه.

آيفون 17 برو ماكس سعة 512 جيجابايت: 107700 جنيه، بتخفيض 1900 جنيه مقارنة بسعره السابق 109600 جنيه.

آيفون 17 برو ماكس سعة 1 تيرابايت: 119900 جنيه، بتخفيض 5300 جنيه مقارنة بسعره قبل التخفيض 125200 جنيه.

آيفون 17 برو ماكس سعة 2 تيرابايت: 149900 جنيه، بتخفيض 6600 جنيه مقارنة بسعره السابق 156500 جنيه.

أسعار آيفون إير قبل وبعد التخفيض

آيفون إير سعة 256 جيجابايت: 69900 جنيه، بتخفيض 9100 جنيه مقارنة بسعره قبل التخفيض 79000 جنيه.

آيفون إير سعة 512 جيجابايت: 89900 جنيه، بتخفيض 4900 جنيه مقارنة بسعره السابق 94800 جنيه.

آيفون إير سعة 1 تيرابايت: 99900 جنيه، بتخفيض 10600 جنيه مقارنة بسعره قبل التخفيض 110500 جنيه.

أسعار آيفون 17 برو قبل وبعد التخفيض

آيفون 17 برو سعة 256 جيجابايت: 83333 جنيهًا، بتخفيض 3167 جنيهًا مقارنة بسعره السابق 86500 جنيه.

آيفون 17 برو سعة 512 جيجابايت: 99900 جنيه، بتخفيض 2300 جنيه مقارنة بسعره قبل التخفيض 102200 جنيه.

آيفون 17 برو سعة 1 تيرابايت: 115500 جنيه، بتخفيض 2400 جنيه مقارنة بسعره السابق 117900 جنيه.