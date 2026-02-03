مباريات الأمس
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري

كتب : محمد خيري

12:27 م 03/02/2026
يستعد النادي الأهلي لمواصلة مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتقام مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي اللقاء وهو حامل لقب الدوري، بعدما جمع 26 نقطة من 13 مباراة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع، بفارق 6 نقاط خلف الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك

وتنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت 1، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

الأهلي النادي الأهلي البنك الأهلي موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي القنوات الناقلة

