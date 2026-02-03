عصير البرتقال من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لما يحتويه من فيتامين C وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن توقيت تناوله لا يقل أهمية عن نوعه أو كميته، خاصة لدعم المناعة وصحة القلب وتنظيم سكر الدم، وفقا لموقع ""VeryWellHealth".

فوائد عصير البرتقال الصحية

يوفر كوب واحد من العصير الطبيعي أكثر من 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، الذي يعزز عمل خلايا الجهاز المناعي ويحميها من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

غني بمركبات نباتية مثل الفلافونويدات (الهسبيريدين)، التي تقلل الالتهابات وتحسن وظيفة الأوعية الدموية.

أفضل وقت لشرب عصير البرتقال

الوقت الأمثل لتناول عصير البرتقال هو مع وجبة الإفطار أو مباشرة بعد الطعام، يساعد الطعام على تقليل تهيج المعدة الناتج عن حموضة العصير.

يبطئ امتصاص السكر الطبيعي، ما يمنع ارتفاع مستوى الجلوكوز بسرعة ويحافظ على طاقة ثابتة خلال الصباح.

يُنصح بتناوله مع أطعمة تحتوي على البروتين أو الدهون الصحية مثل البيض، الزبادي، أو المكسرات لتحقيق توازن غذائي أفضل.

شرب العصير مع وجبات الغداء أو العشاء

يمكن تناوله أيضا مع وجبات الغداء أو العشاء، خاصة أن فيتامين C:

يعزز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية مثل السبانخ والبقوليات، مفيد لمن يقل استهلاكهم للحوم.

يقلل الإجهاد التأكسدي بعد الأكل، وهو عامل مهم لصحة الأوعية الدموية على المدى الطويل.

متى يفضل تجنبه؟

على معدة فارغة لمن يعانون الحموضة أو ارتجاع المريء.

في وقت متأخر من الليل لتجنب تأثير السكر والحموضة على جودة النوم.

بكميات كبيرة، لاحتوائه على سكر طبيعي دون ألياف.

عصير البرتقال أم الفاكهة الكاملة؟

يظل البرتقال الكامل الخيار الأفضل للاستهلاك اليومي، لاحتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في خفض الكوليسترول.

يفضل أن يُستهلك عصير البرتقال باعتدال، على شكل عصير طبيعي 100% بدون سكر مضاف.

