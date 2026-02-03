إعلان

من نادي صحي إلى وكر للمتعة.. ضبط 8 متهمين بأعمال منافية بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

12:27 م 03/02/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادٍ صحي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير المكان لاستقطاب راغبي المتعة، وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف النادي وضبط القائم على إدارته، وبصحبته 6 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، بالإضافة إلى شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي كما ورد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ضبط نادي صحي

