رغم أن الفول من أكثر الأطعمة الشعبية انتشارا، ويحرص الكثيرون على تناوله يوميا باعتباره وجبة مشبعة ومغذية، إلا أن بعض العادات الخاطئة في تحضيره وتناوله تحوله دون انتباه إلى يزيد الإصابة بالسرطان.

في هذا الصدد، حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من بعض العادات الشائعة في تحضير الفول، مشيرا إلى أن الخطر لا يكمن في الفول نفسه، بل في طرق الطهي والتخزين والتسخين التي تحول هذه الوجبة الشعبية إلى تهديد صامت للصحة.

أواني الألومنيوم.. الخطر غير المرئي

أشار "القيعي" لـ"مصراوي"إلى أن طهي أو تسخين الفول في أواني الألومنيوم، سواء في عربات الفول أو داخل المنازل، من أخطر العادات الغذائية، مع ارتفاع درجة الحرارة وطول مدة الطهي، يتسرب هذا المعدن إلى الطعام ويتراكم داخل الجسم، وهو ما ارتبط علميا بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها بعض أنواع السرطان.

إعادة التسخين المتكرر تزيد المشكلة

وتابع "أخصائي التغذية" إلى أن إعادة تسخين الفول أكثر من مرة تضاعف من حجم الخطر، إذ يُحدث التكرار المستمر لعملية التسخين تغيرات في التركيب الكيميائي للطعام، ما يؤدي إلى تكون مركبات ضارة، وتتضاعف هذه المخاطر بشكل أكبر عند تخزين الفول في ظروف أو درجات حرارة غير مناسبة.

الفول المعلب والمواد الحافظة

كما حذر من الإفراط في تناول الفول المعلب، نظرا لاحتوائه على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، موضحا أن الاستهلاك المتكرر لهذه المكونات يشكل عبئا على الجسم، ويؤدي إلى تفاعلات صحية ضارة، خاصة عند تناوله إلى جانب أطعمة أخرى مثل المخللات والمقليات.

المشكلة في طريقة تحضير هذه الوجبة

واختتم "القيعي" حديثه بالتأكيد على أن الفول وجبة مغذية وبسيطة، لكن إهمال التفاصيل الصغيرة في طريقة تحضيره، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة الجسم.

وشدد على أن تغيير أواني الطهي، وتقليل إعادة التسخين، والاعتماد على الفول الطازج بدلا من المعلب، من الخطوات الفعالة لدعم الصحة.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان



