نجل المطرب محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لجراحة

كتب : مروان الطيب

06:29 م 23/05/2026 تعديل في 06:55 م
    المطرب الكبير محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت
    المطرب محمد ثروت ونجله أحمد مع المالكي ومحمد عبية

طمأن المخرج أحمد ثروت جمهور ومحبي الفنان محمد ثروت على صحة والده، بعد ساعات من إعلان دخوله غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي.

نشر أحمد ثروت صورة لوالده عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "الحمد لله، الوالد خرج من العملية وهو الآن في الإفاقة وحالته مستقرة بفضل الله، كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي حاولت تتصل وتطمن، وآسف جداً لعدم تمكني من الرد، ولكل كلمة ودعوة صادقة وصلت لنا، ربنا ما يوريكم أي مكروه في نفسكم ولا في أسركم أبداً".

وتابع: "وقد خضع الوالد لعملية استئصال المرارة، والحمد لله تمت بنجاح، وكان التدخل حساس لكونه خضع لعمليات قلب خلال السنتين الماضيين، وده خلّى الحالة تحتاج عناية واهتمام خاص… لكن بفضل وكرم ربنا ثم دعواتكم، عدّت العملية على خير".

مضيفا: "وسيظل الوالد تحت الإشراف الطبي داخل المستشفى خلال الأيام القادمة للاطمئنان والمتابعة الدقيقة لحالته الصحية والقلب، إلى أن يتم التعافي الكامل بإذن الله".

واختتم حديثه قائلا: "دعواتكم له بسرعة التعافي، ويرجع ينور حياتنا ويفرحنا ويسعدنا زي عادته إن شاء الله وكل الشكر والامتنان لحضراتكم على اهتمامكم ومحبتكم ودعواتكم الصادقة".

كشف المخرج أحمد ثروت منذ ساعات عن دخول والده الفنان الكبير محمد ثروت إلى غرفة العمليات، وخضوعه لتدخل جراحي.

وكتب أحمد تعليقا على صورة والده عبر حسابه على "فيسبوك": "دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله".

وأضاف "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة".

