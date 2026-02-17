مع التغيرات الحادة في درجات الحرارة وتقلبات الطقس المفاجئة، يتعرض بعض الأشخاص لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة من يعانون من حساسية تجاه تغيرات الجو.

في هذا السياق، حذرت الدكتورة الروسية داريا بودتشينينوفا، أخصائية الغدد الصماء، من أن هذه التقلبات تؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية لدى الفئات الأكثر تأثرا، وفقا لموقع "تاس".

كيف يؤثر الطقس على القلب والأوعية الدموية؟

أوضحت الطبيبة أن الجسم، وخاصة القلب والأوعية الدموية، يتعرض لإجهاد شديد عند حدوث تغيرات جوية مفاجئة، هذا بدوره يؤدي إلى اضطرابات خطيرة، خاصة لدى مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت أن بعض الأعراض تكون مؤشرا مبكرا على مضاعفات خطيرة.

أعراض تستدعي الاتصال بالإسعاف فورا

صداع مفاجئ وشديد يختلف عن المعتاد.

خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

عدم تناسق ملامح الوجه.

صعوبة في الكلام أو تلعثم مفاجئ.

الإحساس بوجود ثقل أو "كتلة" في الفم.

اضطرابات مفاجئة في الرؤية، مثل الازدواجية أو ظهور بقع.

ألم ضاغط خلف عظم القص يمتد إلى الذراع الأيسر أو الفك أو لوح الكتف.

ضيق شديد في التنفس.

ارتفاع حاد في ضغط الدم لا يستجيب للأدوية المعتادة.

دوار شديد مع فقدان التوازن.

اضطراب ضربات القلب مصحوب بتشوش في الرؤية.

وأكدت أن هذه الأعراض تشير إلى احتشاء عضلة القلب، أو جلطة دماغية، أو أزمة حادة في ارتفاع ضغط الدم.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

أشارت الطبيبة إلى ضرورة استشارة الطبيب بانتظام إذا كان الشخص يعاني من حساسية مفرطة تجاه تغيرات الطقس تؤثر في قدرته على العمل، أو إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة دون تحسن رغم اتباع التدابير المعتادة.

كما نبهت إلى أهمية طلب المشورة الطبية عند استمرار الأرق، أو نوبات الهلع، أو القلق غير المبرر، أو الشعور بالاكتئاب المرتبط بتغيرات الطقس.

