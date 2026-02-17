الجوافة كنز غذائي يقدم العديد من الفوائد الصحية، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن للجوافة أن تدعم جهاز المناعة، وتحسن الهضم، وتساعد في إنقاص الوزن، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الجوافة على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث توفر ثمرة منها أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C الضروري لتقوية المناعة، كما تحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

تقوية جهاز المناعة

محتوى الجوافة العالي من فيتامين C بمثابة معزز طبيعي للمناعة، لذا تناولها يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، بينما تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الجوافة مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تُحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويدعم وظائفه الطبيعية.

إنقاص الوزن

محتوى الألياف العالي في الجوافة يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام، بينما تجعل السعرات الحرارية المنخفضة منها خيارا ممتازا للوجبات الخفيفة للأشخاص الراغبين في الحفاظ على وزن صحي أو إنقاصه.

ضبط مستويات السكر في الدم

الجوافة تتميز بانخفاض مؤشرها الجلايسيمي واحتوائها على الألياف، ما يبطئ امتصاص السكر في الدم ويمنع التقلبات المفاجئة في مستوى الجلوكوز.

