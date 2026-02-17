إعلان

اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة

كتب : مصراوي

09:00 ص 17/02/2026

كتب- محمد سامي:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهر مارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

بدء صرف المنحة الإضافية

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا أمس لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وأبريل، موجهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من اليوم.

وأكد الوزير أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق للمنحة الإضافية.

