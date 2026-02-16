الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لمتهم ثامن؛ لإدانتهم بتكوين تشكيل عصابي مسلح، وقتل سائق عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل مرافقه، واقترنت الجريمة بجناية السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وذلك خلال هجوم دموي على سيارة نقل محملة بالسجائر والأموال بنطاق قسم شرطة برج العرب.

حيثيات الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سامح حامد شاكر، وحنا بسطوروس سيداروس، وسكرتارية عمرو زكي، في القضية رقم 7840 لسنة 2024 جنايات برج العرب؛ حيث شمل حكم الإعدام كلًا من "(ا.د.ا)، و(ع.ص.ع)، و(ع.ع.ن)، و(ن.ع.ن)، و(م.ه.ع)، و(ا.ع.ا)، و(س.ف.م)"، بينما عاقبت المحكمة المتهم "(م.ص.ع)" بالسجن المؤبد، لثبوت تورطهم رفقة متهم تاسع يدعى "(م.ح.م)" في تزعم وتنفيذ مخطط السرقة تحت قيادة المتهم الأول.

تفاصيل الكمين

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد غازي، وكيل النائب العام، وترافع فيها المستشار مروان هشام جمال، رئيس النيابة الكلية، أن المتهمين نصبوا كمينًا محكمًا للسيارة المستهدفة على الطريق الرابط بين مدينتي الحمام وبرج العرب؛ إذ استخدموا سيارتين لمحاصرة المجني عليهما وإجبارهما على التوقف للاستيلاء على حمولة السجائر والأموال.

لحظة القتل

أوضحت أوراق القضية أنه عندما حاول السائق المناورة للإفلات من الحصار، ترجل أحد المتهمين ووقف في المواجهة لقطع الطريق، قبل أن يمطروه بوابل من النيران صوب كابينة القيادة باستخدام بندقية آلية وفرد خرطوش، ما أسفر عن إصابة السائق "(ع.م.ش)" بطلقة في الرأس أودت بحياته فورًا، وأدت لانجراف السيارة وسقوطها في مجرى مائي، بينما أصيب مرافقه "(من.ع.ال)" بطلق ناري، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة المتهمين وضبطهم.