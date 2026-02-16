إعلان

تغطية الرأس أثناء النوم.. 4 أضرار يجب الحذر منها

كتب : مصراوي

10:30 م 16/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون لتغطية أجسامهم ورؤوسهم أثناء النوم بحثًا عن الدفء والراحة.

لكن هذه العادة الشائعة قد تحمل مخاطر صحية غير متوقعة تؤثر على التنفس والدماغ وحتى الاستجابة لحالات الطوارئ، بحسب موقع Sleepholic.

1- صعوبة الاستيقاظ في حالات الطوارئ

تغطية الرأس تقلل من تأثير المحفزات الخارجية مثل الأصوات والروائح.

وفي حالات الطوارئ، كالحريق أو الاقتحام، قد لا تسمع التحذيرات أو تشم الروائح الغريبة، ما يزيد من خطر التعرض للخطر.

2- تلف الدماغ

تشير الدراسات إلى أن 23% من الأشخاص الذين ينامون مع تغطية رؤوسهم معرضون للخرف، وهو انخفاض ملحوظ في القدرة العقلية يؤثر على الحياة اليومية، ويُعد مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

3- تلوث الهواء والتنفس

حتى أثناء النوم، يحتاج الدماغ والجسم إلى هواء نظيف.

وتمنع التغطية تدفق الهواء النقي، وتجعل الشخص يستنشق الغبار والبكتيريا المتراكمة تحت البطانيات، ما قد يثير الحساسية ويؤثر على صحة الجهاز التنفسي.

4- زيادة خطر انقطاع التنفس أثناء النوم

تغطية الرأس تزيد من احتمالية الاختناق لدى من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وتفاقم اضطرابات النوم الشائعة، مما يؤدي إلى استيقاظ غير مريح وتعب مزمن خلال النهار.

تغطية الرأس أثناء النوم برودة الطقس تلف الدماغ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر