مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون لتغطية أجسامهم ورؤوسهم أثناء النوم بحثًا عن الدفء والراحة.

لكن هذه العادة الشائعة قد تحمل مخاطر صحية غير متوقعة تؤثر على التنفس والدماغ وحتى الاستجابة لحالات الطوارئ، بحسب موقع Sleepholic.

1- صعوبة الاستيقاظ في حالات الطوارئ

تغطية الرأس تقلل من تأثير المحفزات الخارجية مثل الأصوات والروائح.

وفي حالات الطوارئ، كالحريق أو الاقتحام، قد لا تسمع التحذيرات أو تشم الروائح الغريبة، ما يزيد من خطر التعرض للخطر.

2- تلف الدماغ

تشير الدراسات إلى أن 23% من الأشخاص الذين ينامون مع تغطية رؤوسهم معرضون للخرف، وهو انخفاض ملحوظ في القدرة العقلية يؤثر على الحياة اليومية، ويُعد مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

3- تلوث الهواء والتنفس

حتى أثناء النوم، يحتاج الدماغ والجسم إلى هواء نظيف.

وتمنع التغطية تدفق الهواء النقي، وتجعل الشخص يستنشق الغبار والبكتيريا المتراكمة تحت البطانيات، ما قد يثير الحساسية ويؤثر على صحة الجهاز التنفسي.

4- زيادة خطر انقطاع التنفس أثناء النوم

تغطية الرأس تزيد من احتمالية الاختناق لدى من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وتفاقم اضطرابات النوم الشائعة، مما يؤدي إلى استيقاظ غير مريح وتعب مزمن خلال النهار.