تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : مصراوي
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.
بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.67 جنيه للشراء، و46.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع.