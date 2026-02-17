إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : مصراوي

09:24 ص 17/02/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.67 جنيه للشراء، و46.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع.

