إعلان

الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا

كتب : مصراوي

07:20 ص 17/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

انخفض الذهب 1% اليوم الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4947.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 4966.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على خفض أسعار الفائدة 3مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3% في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2025.05 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1698.10 دولار، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب انخفاض سعر الذهب انخفاض الذهب الذهب أسعار الذهب ارتفاع الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد دياب يكشف حقيقة طلب حسام حسن إلغاء الدوري بسبب كأس العالم 2026
رياضة محلية

أحمد دياب يكشف حقيقة طلب حسام حسن إلغاء الدوري بسبب كأس العالم 2026
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
مواعيد الدراسة في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
أخبار وتقارير

مواعيد الدراسة في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
ترامب عن ضرب كوبا: لن تكون عملية صعبة.. نتحدث إليهم حاليا
شئون عربية و دولية

ترامب عن ضرب كوبا: لن تكون عملية صعبة.. نتحدث إليهم حاليا
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات
أخبار وتقارير

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر