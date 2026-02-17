الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا



وكالات

انخفض الذهب 1% اليوم الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4947.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 4966.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على خفض أسعار الفائدة 3مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3% في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2025.05 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1698.10 دولار، وفقا للغد.