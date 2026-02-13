سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعا عالميا، ويصعب اكتشافه مبكرا لأنه غالبا لا يظهر بأعراض واضحة في البداية ومع ذلك، هناك علامات يمكن ملاحظتها قبل بدء الألم تظهر في الأمعاء، وتشير إلى ضرورة استشارة طبية عاجلة.

وبحسب ما ذكره موقع "essentiahealth"، إليك أبرز الأعراض التي تظهر في الأمعاء وتكشف خطر الإصابة بسرطان القولون.

1- تغير حركة الأمعاء:

المعاناة من إمساك متكرر أو إسهال مستمر دون سبب واضح، أو شعور بعدم إفراغ الأمعاء تماما، من العلامات التي تكشف تضيق القولون نتيجة نمو ورم.

2- وجود دم في البراز أو تغير لونه:

ملاحظة دم أحمر فاتح أو أسود غامق، أو تحول البراز إلى لون داكن دون سبب غذائي، مع وجود الدم، يكون من الضروري الكشف المبكر عن القولون، مع العلم ليس بالضرورة أن يكون مؤشر على الإصابة بالسرطان، لكنه يستدعي إجراء فحوصات عاجلة.

3- انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء

الشعور بغازات متكررة، أو ضغط في أسفل البطن، يكون سببها وجود كتلة أو نمو غير طبيعي، لذا يبعث الجسم إنذار.

4- فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون حمية أو نشاط رياضي مكثف، يعتبر من العلامات الواضحة على حالة مرضية خطيرة تحتاج لتشخيص دقيق.

5- الشعور بالتعب وإرهاق مستمر

شعور بالإعياء أو ضعف عام دون سبب، غالبا ما يكون مرتبطا بفقر الدم الناتج عن فقدان الدم البطيء في الأمعاء، نتيجة الإصابة بورم في القولون.

نصائح وقائية فعالة

معرفة عوامل الخطر والتاريخ العائلي

حوالي ربع المصابين بسرطان القولون والمستقيم لديهم تاريخ عائلي للإصابة، إذا كان لدى أفراد العائلة سجل بالإصابة، فمن المهم التحدث مع طبيبك لتحديد أفضل وقت لإجراء الفحص الوقائي.

إجراء الفحص المبكر

يقول الدكتور رايش: "يتطور سرطان القولون والمستقيم عادة ببطء، ويمكن للفحص المبكر اكتشافه في مراحله الأولى، حيث يكون العلاج أسهل، كما يتيح تنظير القولون الكشف عن الأورام الحميدة أو الزوائد اللحمية وإزالتها فورا، ما يمنع تطورها إلى سرطان".

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يبدأ البالغون بإجراء فحص منتظم لسرطان القولون من سن 45 وحتى 75، وينصح بإجراء الفحص في وقت أبكر إذا كانت لديك عوامل خطر، مثل التاريخ العائلي للمرض أو الإصابة بمرض التهاب الأمعاء.

إجراء تغييرات في نمط الحياة

ويمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير من خلال زيادة النشاط البدني، وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، والإقلاع عن التدخين.

