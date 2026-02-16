الشبت هو أحد الأعشاب العطرية الشهيرة المستخدمة منذ آلاف السنين في تحضير الأطباق المتوسطية والسلطات، ليس فقط لإضفاء نكهة مميزة، بل لما له من فوائد صحية متعددة.

وفقا لموقع WebMD، يحتوي الشبت على مركبات نباتية مثل الفلافونويد التي تساعد على تقليل مخاطر أمراض القلب والجلطات، كما أنه قد يسهم في تحسين الهضم.

فوائد الشبت عند تناوله يوميا

تحسين الهضم

يحتوي الشبت على زيوت عطرية تساعد على تهدئة المعدة والأمعاء، مما يقلل من الانتفاخ والغازات، ويساعد على تحريك الطعام بسهولة داخل الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز الراحة بعد الوجبات.

تعزيز صحة القلب

تساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشبت على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما تحسن مرونة الأوعية الدموية.

كما يقلل تناول الشبت من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ويحافظ على ضغط دم صحي.

مضاد للالتهابات

الشبت غني بمركبات الفلافونويد التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، مما يحمي من بعض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

تقوية المناعة

تحتوي أوراق الشبت على فيتامينات مهمة مثل A وC، إضافة إلى الحديد والمعادن الأخرى، مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى ودعم جهاز المناعة بشكل فعال.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن الشبت قد يساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل من مخاطر ارتفاعه المفاجئ بعد الوجبات.

دعم صحة الجهاز العصبي

الزيوت العطرية في الشبت لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يقلل من التوتر والقلق، ويساعد على النوم الهادئ.

تحسين صحة العظام

يحتوي الشبت على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، الضروريين للحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشتها، خاصة مع التقدم في العمر.

