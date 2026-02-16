مباريات الأمس
محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون

كتب : مصراوي

06:57 م 16/02/2026

محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

كتب - محمد الميموني:

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" اليوم الإثنين، صور له مع جمهور الريدز في مباراة برايتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتألق محمد صلاح مع فريقه أمام فريق برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة في الجولة ال٤ من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لصالح فريقه ليفربول في الدقيقة ال٦٨ جاء من ركلة جزاء.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٢ نقطة.

