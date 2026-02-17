إعلان

ترامب يتدخل في قضية نانسي جوثري.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

08:26 ص 17/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع نيويورك بوست بإطلاق سراح نانسي جوثري سالمة، محذرًا من أن الخاطفين سيواجهون عقوبة الإعدام إذا وُجدت ميتة.

نانسي جوثري، والدة سافانا جوثري، مقدمة برنامج "توداي" على قناة إن بي سي الأمريكية، اختُطفت وهي تبلغ من العمر 84 عامًا في الأول من هذا الشهر في ولاية أريزونا، وحتى الآن لم يتم تحديد مكانها أو هوية الخاطفين.

تحظى القضية باهتمام رسمي وإعلامي كبير، نظرًا لكون نانسي والدة شخصية إعلامية بارزة، ما جعل الحادثة قضية رأي عام وتغطية إعلامية واسعة.

وقال ترامب، إن الخاطفين سيواجهون عواقب وخيمة للغاية عند القبض عليهم، مؤكدا أن وزارة العدل ستطالب بالعقوبة القصوى.

جاءت المقابلة بعد منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الإدارة تعمل على "محاسبة الخاطفين وفق أقصى العقوبات القانونية"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب قضية نانسي جوثري اختطاف نانسي جوثري سافانا جوثري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
فيديوهات رمضان

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر