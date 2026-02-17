ترامب يتدخل في قضية نانسي جوثري.. ماذا قال؟



وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع نيويورك بوست بإطلاق سراح نانسي جوثري سالمة، محذرًا من أن الخاطفين سيواجهون عقوبة الإعدام إذا وُجدت ميتة.

نانسي جوثري، والدة سافانا جوثري، مقدمة برنامج "توداي" على قناة إن بي سي الأمريكية، اختُطفت وهي تبلغ من العمر 84 عامًا في الأول من هذا الشهر في ولاية أريزونا، وحتى الآن لم يتم تحديد مكانها أو هوية الخاطفين.

تحظى القضية باهتمام رسمي وإعلامي كبير، نظرًا لكون نانسي والدة شخصية إعلامية بارزة، ما جعل الحادثة قضية رأي عام وتغطية إعلامية واسعة.

وقال ترامب، إن الخاطفين سيواجهون عواقب وخيمة للغاية عند القبض عليهم، مؤكدا أن وزارة العدل ستطالب بالعقوبة القصوى.

جاءت المقابلة بعد منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الإدارة تعمل على "محاسبة الخاطفين وفق أقصى العقوبات القانونية"، وفقا لسكاي نيوز.