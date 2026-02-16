ليست كل الأطعمة عرضة للتلف، فبعضها يمكن أن يبقى صالحا لسنوات طويلة دون أن يفسد، ولكن مع الحرص على تخزينها جيدا.

وبحسب ما ذكرته مجلة "Time"، تعرف على الأطعمة والسبب الذي يجعلها تدوم طويلا.

1- الأرز

يمكن حفظ أغلب أنواع الأرز لسنوات إذا كانت العبوات محكمة الإغلاق وخالية من بيض الحشرات، ومنها الأرز الأبيض والبسمتي، لذا ينصح بتخزينه في وعاء محكم، وذلك لأن الأرز منخفض الرطوبة، ما يمنع نمو البكتيريا والفطريات، ولكن تحتوي بعض الأنواع من الأرز مثل "الأرز البني" على زيوت طبيعية تتأكسد سريعا فتفسده خلال ستة أشهر.

2- الخردل

تدوم عبوة الخردل غير المفتوحة حتى ثلاث سنوات، وبعد الفتح يمكن أن تبقى صالحة لعام أو أكثر، وذلك لأن الخردل يحتوي على مواد كيميائية طبيعية مثل الكابسيسين وأليل إيزو ثيوسيانات، التي تمنع نمو الميكروبات وتحافظ على نكهته لفترة طويلة.

3- الفاصوليا المجففة

يمكن حفظ الفاصوليا والبقوليات المجففة لمدة تصل إلى عام في وعاء محكم بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس، حيث يساعد انخفاض محتواها من الماء على منع نمو البكتيريا والفطريات، ما يطيل عمرها الافتراضي مع الحفاظ على قيمتها الغذائية.

4- الخل الأبيض

يعتبر الخل شديد الحموضة، ما يجعله يحفظ نفسه لفترة طويلة جدا دون تلف، وذلك لأن الحموضة العالية تقتل أو تمنع نمو الميكروبات، وبالتالي يحافظ على صلاحية الخل لفترة زمنية طويلة.

5- الملح

يبقى الملح صالحا لسنوات إذا خزن في مكان بارد وجاف، وذلك لأن الملح يعد مادة جافة جدا، تمنع نمو البكتيريا والفطريات، ويعمل كمادة حافظة طبيعية، ولكن الاستثناء الملح المعالج باليود، يدوم حوالي خمس سنوات فقط.

6- العسل

العسل لا يفسد حتى لو تغير لونه أو تبلور، ويمكن تليينه بوضعه في ماء دافئ، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، وذلك لارتفاع تركيز السكر وانخفاض الرطوبة التي تعتبر البيئة الملائمة لنمو البكتيريا.

7- بذور الشيا

يمكن تخزين بذور الشيا في وعاء محكم داخل الثلاجة لمدة تصل إلى عام دون فقدان قيمتها الغذائية، ولأن قشرتها الخارجية تمنع دخول الهواء والرطوبة، ما يبطئ الأكسدة ويحافظ على العناصر الغذائية.

8- السكر

تخزين السكر الأبيض أو البني أو البودرة في وعاء محكم الإغلاق، يحافظ عليه من التلف، وذلك لمحتواه العالي من السكريات ما يمنع نمو البكتيريا والفطريات.

