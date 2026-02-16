إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : مصراوي

06:48 م 16/02/2026

أسعار الذهب

كتب- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-2-2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".
سعر الذهب اللحظي
انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4410 جنيهات للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5670 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6615 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75600 جنيه.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235116 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378000 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.23% إلى نحو 4982 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

