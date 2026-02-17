إعلان

الفلفل الأسود.. إليك فوائده والكمية المناسبة

كتب : مصراوي

05:00 ص 17/02/2026

تعبيرية

الفلفل الأسود ليس مجرد توابل تضيف نكهة للطعام، بل يحتوي على مركبات نشطة مثل البيبيرين تمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك الفوائد الصحية لتناول الفلفل الأسود:

مضادات الأكسدة

البيبيرين مركبا أساسيا في الفلفل الأسود لما له من خصائص مضادة للأكسدة تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الضرر الخلوي.

خصائص مضادة للالتهابات

الفلفل الأسود يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات، لذا استهلاكه يسهم في علاج التهاب مفصل الركبة، ما يعزز دوره كعنصر طبيعي داعم للصحة المفصلية.

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

يساعد البيبيرين الموجود به على تحسين امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والبيتا كاروتين، خاصة عند دمجه مع الكركم، حيث يزيد من استفادة الجسم من مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

دعم الهضم وصحة الأمعاء

يسهم تناوله في تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ما يحسن عملية الهضم وامتصاص الطعام، كما يمتلك خصائص طاردة للغازات، تساعد على تخفيف الانزعاج الناتج عن تراكم الغازات في الأمعاء.

تقوية جهاز المناعة

تؤدي مركبات الفلفل الأسود دورا مهما في تعزيز خلايا الدم البيضاء، ما يساعد الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات، وبالتالي دعم جهاز المناعة بشكل طبيعي.

كم يجب تناول الفلفل الأسود؟

استخدام ملعقة أو ملعقتين كبيرتين، لكن هذه الكمية تكون كبيرة جدا لمعظم الأشخاص، من الضروري عدم الإفراط لتجنب اضطرابات المعدة أو التأثير على مذاق الطعام.

الفلفل الأسود فوائد الفلفل الأسود

