إعلان

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 ص 14/02/2026

تناول الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفول من الأطعمة الأساسية في المطبخ العربي، خاصة على وجبة الإفطار، لكنه ليس مجرد طبق شعبي تقليدي.

فبحسب موقع Healthline، يتمتع الفول بقيمة غذائية عالية تجعله خيارًا صحيًا يدعم وظائف الجسم المختلفة.

فوائد الفول على صحة الجسم:

يعزز صحة القلب

الفول غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الدورة الدموية.

يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

بفضل احتوائه على الألياف والبروتين، يساهم الفول في إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم استقرار مستويات الجلوكوز.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول تعزز حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك ويُحسن صحة القولون.

مصدر غني بالبروتين النباتي

يحتوي الفول على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم مع الحفاظ على احتياجات الجسم الغذائية.

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن

تناول الفول يمنح شعورًا طويلًا بالامتلاء، ما يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية ويساعد في إدارة الوزن بشكل صحي.

يدعم صحة الدم والعضلات

الفول يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن ضرورية لدعم صحة الدم، وتقوية العضلات، وتحسين وظائف الأعصاب.

تناول الفول الفول فوائد الفول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر
أخبار السيارات

بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر
منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
نصائح طبية

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان