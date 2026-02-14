الفول من الأطعمة الأساسية في المطبخ العربي، خاصة على وجبة الإفطار، لكنه ليس مجرد طبق شعبي تقليدي.

فبحسب موقع Healthline، يتمتع الفول بقيمة غذائية عالية تجعله خيارًا صحيًا يدعم وظائف الجسم المختلفة.

فوائد الفول على صحة الجسم:

يعزز صحة القلب

الفول غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الدورة الدموية.

يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

بفضل احتوائه على الألياف والبروتين، يساهم الفول في إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم استقرار مستويات الجلوكوز.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول تعزز حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك ويُحسن صحة القولون.

مصدر غني بالبروتين النباتي

يحتوي الفول على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم مع الحفاظ على احتياجات الجسم الغذائية.

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن

تناول الفول يمنح شعورًا طويلًا بالامتلاء، ما يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية ويساعد في إدارة الوزن بشكل صحي.

يدعم صحة الدم والعضلات

الفول يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن ضرورية لدعم صحة الدم، وتقوية العضلات، وتحسين وظائف الأعصاب.