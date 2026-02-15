كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن جوز البقان يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وجودة النظام الغذائي.

ويساعد جوز البقان على تحسين مؤشرات صحة القلب والدهون في الدم، وفقا لـ "scitechdaily".

كما أن تناول هذه المكسرات بانتظام بكميات معتدلة كوجبة خفيفة يسهم في خفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية وتحسين استقلاب الدهون بعد الوجبات.

ويرجع ذلك إلى احتواء جوز البقان على مضادات الأكسدة "البوليفينول" ومركبات نشطة أخرى تحارب الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب، كما تقلل هذه المركبات من أكسدة الدهون ما يعزز حماية القلب.

أما بالنسبة لمرضى السكري، فإن استبدال الكربوهيدرات المكررة بالمكسرات مثل البقان قد يحسن استجابة الإنسولين يسهم في التحكم بمستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

وفي ما يتعلق بالوزن والشبع، فإن تناول البقان يزيد الشعور بالشبع والامتلاء، ما يجعله خيارا جيدا لمن يرغبون في التحكم بأوزانهم.

كما أن جوز أن البقان يتناسب مع الأنماط الغذائية الصحية، خاصة عند استخدامه كبديل للوجبات الخفيفة المصنعة.

