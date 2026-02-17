كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4433 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6650 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236360 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.59% إلى نحو 4913 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.