إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : مصراوي

09:13 ص 17/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4433 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6650 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236360 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.59% إلى نحو 4913 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب لذهب اليوم لذهب في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر تقلبات درجات الحرارة على صحتك؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تقلبات درجات الحرارة على صحتك؟
شريف حسني يروج لـ"هي كيميا" بموال.. ومصطفى غريب: يا رب مايتحسبش دعاية سلبية
دراما و تليفزيون

شريف حسني يروج لـ"هي كيميا" بموال.. ومصطفى غريب: يا رب مايتحسبش دعاية سلبية
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات
أخبار وتقارير

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا
اقتصاد

الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار وضعف التداول في آسيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر