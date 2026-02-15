إعلان

كيف تؤثر تغيرات الطقس على الجسم؟

كتب : مصراوي

05:00 ص 15/02/2026

صورة تعبيرية

كشفت الدكتورة يلينا موروشكينا استشارية الحساسية والمناعة الروسية أن الحساسية المناخية لا تعتمد على الطقس بحد ذاته، بل تتعلق بالحالة الصحية للفرد، موضحة كيفية تأثير تغيرات الطقس على الجسم وطرق التخفيف من أعراض الحساسية المناخية.

وما يعرف بالحساسية المناخية لا يرتبط غالبا بالطقس نفسه، بل بصحة الفرد، فالأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والتنفسي والعضلي الهيكلي يكونون أكثر تأثرا بتغيرات الضغط الجوي ودرجة الحرارة، إذ تجعل هذه الحالات الجسم أقل قدرة على مقاومة العوامل الخارجية

وتشير إلى أن أعراض الحساسية المناخية تشمل الشعور بالضعف وفقدان الشهية، والدوخة، والصداع النصفي، وطنين الأذن، وارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، بالإضافة إلى آلام المفاصل، وفقا لـ صحيفة "gazeta" الروسية.

وغالبا ما تتفاقم الأمراض المزمنة بسبب تغيرات الطقس. ولكن لا يوجد تشخيص طبي رسمي لـ "الحساسية المناخية". وتؤكد الدراسات الحديثة أن الأشخاص الأصحاء يمتلكون آليات تكيف فعالة، لذلك نادرا ما تسبب التغيرات المفاجئة في الطقس إزعاجا كبيرا. وتبقى الأمراض المزمنة السبب الرئيسي لتدهور الصحة.

ولمواجهة تقلبات الطقس بشكل أفضل، يجب أولا علاج المشكلات الصحية الموجودة، و إجراء الفحوصات الطبية الدورية والوقائية، وتحاليل الدم وكذلك تعديل العلاج في الوقت المناسب.

كما يؤدي نمط الحياة دورا مهما في التخفيف من أعراض الحساسية المناخية. فالتعديلات الغذائية واتباع نظام متوازن تساعد على استقرار ضغط الدم، بينما يساهم الحد من الأطعمة التي قد تحفز الصداع النصفي مثل الملح الزائد، السكر، الشوكولاتة، الأطعمة المدخنة وبعض الأطعمة المخمرة في تقليل تكرار الأعراض المزعجة

وبالإضافة إلى ذلك، يقوي النشاط البدني المنتظم الأوعية الدموية ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة تغيرات الطقس. ويعتبر المشي اليومي والتمارين الرياضية المعتدلة وتمارين التنفس والسباحة وقضاء الوقت في الهواء الطلق مفيدة. كما يساعد الاستحمام المتباين على تقوية جدران الأوعية الدموية وجعل الجسم أقل تأثرا بتغيرات الطقس.

تغيرات الطقس تأثير تغيرات الطقس على الجسم أعراض الحساسية المناخية

